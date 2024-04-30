Герцогиня Единбурзька відвідала Україну – вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії

Герцогиня поговорила з дітьми, яких повернули в Україну після насильного вивезення окупантами в Росію

Герцогиня Единбурзька Софі (Фото: EPA)

Герцогиня Единбурзька Софі 29 квітня прибула до Києва та стала першим членом королівської родини Великої Британії, яка відвідала Україну після початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році. Про це повідомило видання BBC.

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Вона прибула з одноденним візитом від імені Міністерства закордонних справ Британії, щоб "продемонструвати солідарність з жінками, чоловіками та дітьми, які постраждали від війни".

Княгиня вшанувала пам’ять загиблих у Бучі Київської області під час російської окупації.

Під час своєї поїздки Софі поспілкувалася з жертвами сексуального насильства та тортур, а на вечірньому прийомі в резиденції посла Великої Британії в Україні Мартіна Гарріса розповіла про свій досвід зустрічей з жертвами конфліктів в інших країнах.

"Жінки та дівчата платять найвищу ціну з погляду людських жертв", – сказала вона та акцентувала, що "зґвалтування використовується для приниження, приниження та знищення".

Герцогиня також поговорила з дітьми, яких повернули в Україну після насильного вивезення окупантами в Росію, а також відвідала міст, який підірвали, щоб зупинити наступ російських солдатів на Київ.

Під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським та першою леді Оленою Зеленською герцогиня передала їм приватне повідомлення від короля Чарльза та обговорила підтримку жертв сексуального насильства під час війни.

У грудні СБУ повідомила, що встановила ще один підрозділ РФ та ідентифікувала його військовослужбовців, які причетні до звірств росіян у ставленні до полонених і цивільного населення. СБУ оприлюднила перехоплення розмови окупанта про вчинене росіянами зґвалтування з подальшим вбивством і про знущання з полонених.

Зеленська повідомляла, що станом на 4 березня Офіс генерального прокурора розслідує 274 кримінальні провадження за фактами сексуального насильства під час війни.

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