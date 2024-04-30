Герцогиня Эдинбургская посетила Украину – впервые с начала полномасштабного вторжения РФ

Герцогиня поговорила с детьми, которых вернули в Украину после насильственного вывоза оккупантами в Россию

Герцогиня Эдинбургская Софи (Фото: EPA)

Герцогиня Эдинбургская Софи 29 апреля прибыла в Киев и стала первым членом королевской семьи Великобритании, посетившей Украину после начала полномасштабного российского вторжения в 2022 году. Об этом сообщило издание BBC.

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Она прибыла с однодневным визитом от имени Министерства иностранных дел Великобритании, чтобы "продемонстрировать солидарность с женщинами, мужчинами и детьми, которые пострадали от войны".

Княгиня почтила память погибших в Буче Киевской области во время российской оккупации.

Во время своей поездки Софи пообщалась с жертвами сексуального насилия и пыток, а на вечернем приеме в резиденции посла Великобритании в Украине Мартина Харриса рассказала о своем опыте встреч с жертвами конфликтов в других странах.

"Женщины и девушки платят самую высокую цену с точки зрения человеческих жертв", – сказала она и акцентировала, что "изнасилование используется для унижения, унижения и уничтожения".

Герцогиня также поговорила с детьми, которых вернули в Украину после насильственного вывоза оккупантами в Россию, а также посетила мост, который взорвали, чтобы остановить наступление российских солдат на Киев.

Во время встречи с президентом Владимиром Зеленским и первой леди Еленой Зеленской герцогиня передала им личное сообщение от короля Чарльза и обсудила поддержку жертв сексуального насилия во время войны.

В декабре СБУ сообщила, что установила еще одно подразделение РФ и идентифицировала его военнослужащих, причастных к зверствам россиян в отношении пленных и гражданского населения. СБУ обнародовала перехват разговора оккупанта о совершенном россиянами изнасиловании с последующим убийством и об издевательствах над пленными.

Зеленская сообщала, что по состоянию на 4 марта Офис генерального прокурора расследует 274 уголовных производства по фактам сексуального насилия во время войны.

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