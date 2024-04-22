Секретарь СНБО: Россия не планирует "СССР 2.0", а хочет Бучу в масштабах всей Украины

Секретарь СНБО считает, что сейчас надо понимать, что украинские военные борются за то, чтобы города не превратились в Бахмут, Авдеевку или Работино

Александр Литвиненко (Фото: EPA)

Украине должно хватить финансовых, человеческих и материальных ресурсов, чтобы защитить страну от уничтожения. Российская армия планирует не "СССР 2.0", а Бучу в масштабах всей Украины. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко в интервью Интерфакс-Украина .

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Литвиненко акцентировал, что важно понимать, что украинские войска сейчас борются не только за Крым или Донбасс.

"Они прежде всего воюют за Киев, Днепр, Запорожье, Винницу, Львов. За то, чтобы наши города не превратились в Бахмут, Авдеевку или Работино, которые стерты с лица земли", – сказал он.

Он убежден, что "россияне планируют не "СССР 2.0", а Бучу в масштабах всей Украины".

"И их приход – это гибель сотен тысяч и страдания миллионов. Речь идет о физическом выживании", – акцентировал секретарь СНБО.

Он убежден, что Украина не может не победить, потому что "мы не имеем другого шанса, кроме того, чтобы обеспечить наше выживание как свободного, независимого государства с возможностями развития".

Литвиненко также отметил, что возвращение в ситуацию до 24 февраля 2022 года невозможно.

"У нас возникает другая страна, с совсем другим опытом, с совсем другой экономикой, с другим обществом. Страшная травма и катастрофа, которую причинили нам россияне, закаляют новую Украину. Так жить, как мы жили раньше, мы никогда не будем", – добавил он.

22 января КМИС опубликовал исследование, которое свидетельствует о том, что украинская нация объеди нена. Так считают 69% украинцев. 25% заявили, что, по их мнению, в украинском обществе происходит раскол.

нена. Так считают 69% украинцев. 25% заявили, что, по их мнению, в украинском обществе происходит раскол. 21 февраля КМИС обнародовал результаты опроса, согласно которому почти 90% украинцев верят в победу Украины в войне. Только 4% респондентов скорее всего или безусловно убеждены, что победит Россия.

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