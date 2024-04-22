Секретар РНБО: Росія не планує "СРСР 2.0", а хоче Бучу в масштабах всієї України

Секретар РНБО вважає, що зараз варто розуміти, що українські військові борються за те, аби міста не перетворилися на Бахмут, Авдіївку чи Роботине

Олександр Литвиненко (Фото: EPA)

Україні має вистачити фінансових, людських та матеріальних ресурсів, щоб захистити країну від знищення. Російська армія планує не "СРСР 2.0", а Бучу в масштабах всієї України. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Литвиненко в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

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Литвиненко акцентував, що важливо розуміти, що українські війська наразі борються не лише за Крим чи Донбас.

"Вони насамперед воюють за Київ, Дніпро, Запоріжжя, Вінницю, Львів. За те, щоб наші міста не перетворилися на Бахмут, Авдіївку чи Роботине, які стерті з лиця землі", – сказав він.

Він переконаний, що "росіяни планують не "СРСР 2.0", а Бучу в масштабах всієї України".

"І їхній прихід – це загибель сотень тисяч і страждання мільйонів. Йдеться про фізичне виживання", – акцентував секретар РНБО.

Він переконаний, що Україна не може не перемогти, тому що "ми не маємо іншого шансу, крім того, щоб забезпечити наше виживання як вільної, незалежної держави з можливостями розвитку".

Литвиненко також зазначив, що повернення в ситуацію до 24 лютого 2022 року неможливе.

"У нас постає інша країна, з зовсім іншим досвідом, з зовсім іншою економікою, з іншим суспільством. Страшна травма та катастрофа, яку завдали нам росіяни, гартують нову Україну. Так жити, як ми жили раніше, ми ніколи не будемо", – додав він.

22 січня КМІС опублікував дослідження, яке свідчить про те, що українська нація об’єднана. Так вважають 69% українців. 25% заявили, що, на їхню думку, в українському суспільстві відбувається розкол.

21 лютого КМІС оприлюднив результати опитування, за яким майже 90% українців вірять у перемогу України у війні. Лише 4% респондентів найімовірніше або безумовно переконані, що переможе Росія.

Станом на 10 квітня згідно з опитуванням Центру Разумкова більшість українців (83%) вірять у перемогу у війні, з них 34,5% вважають, що вона настане через один або два роки.

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