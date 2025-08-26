Глава МЗС Бельгії закликав тих, хто блокує вступ України в ЄС, не забувати свою історію

Держави, які ускладнюють шлях України до європейського майбутнього, свого часу теж потребували допомоги інших, заявив Максим Прево

Максим Прево (Фото: Leszek Szymanski/EPA)

Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево закликав країни, які гальмують шлях України до Європейського Союзу, згадати власну історію. З відповідною заявою він виступив на брифінгу в Одесі, передає Укрінформ.

"Ми сподіваємося, що ті європейські країни, які ускладнюють шлях України до європейського майбутнього, зрозуміють: колись і вони потребували допомоги інших. Дехто з нас забув власну історію", – сказав Прево.

Глава МЗС Бельгії додав, що ці держави не повинні забувати, що інші зробили для них.

"І якби їхні країни тримали у заручниках через свої національні інтереси, можливо, сьогодні вони не були б тим, ким є. Не забувайте про це", – додав посадовець.

Також під час брифінгу він звернувся до глави української дипломатії Андрія Сибіги. Він зазначив, що мріє відсвяткувати День Незалежності України у мирному Києві.

"Цей день настане, я впевнений. І тоді ми святкуватимемо не лише незалежність України, а і її європейське майбутнє", – резюмував Прево.