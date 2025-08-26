Глава МЗС Бельгії закликав тих, хто блокує вступ України в ЄС, не забувати свою історію
Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево закликав країни, які гальмують шлях України до Європейського Союзу, згадати власну історію. З відповідною заявою він виступив на брифінгу в Одесі, передає Укрінформ.
"Ми сподіваємося, що ті європейські країни, які ускладнюють шлях України до європейського майбутнього, зрозуміють: колись і вони потребували допомоги інших. Дехто з нас забув власну історію", – сказав Прево.
Глава МЗС Бельгії додав, що ці держави не повинні забувати, що інші зробили для них.
"І якби їхні країни тримали у заручниках через свої національні інтереси, можливо, сьогодні вони не були б тим, ким є. Не забувайте про це", – додав посадовець.
Також під час брифінгу він звернувся до глави української дипломатії Андрія Сибіги. Він зазначив, що мріє відсвяткувати День Незалежності України у мирному Києві.
"Цей день настане, я впевнений. І тоді ми святкуватимемо не лише незалежність України, а і її європейське майбутнє", – резюмував Прево.
- 14 березня 2025 року Зеленський повідомив, що рішення про членство України у ЄС блокує лише одна країна – Угорщина. Для розв'язання питань зовнішньої політики та безпеки потрібна підтримка усіх країн – членів блоку.
- 26 червня Орбан оголосив результати пропагандистського національного опитування Voks2025 щодо вступу України до ЄС. Він заявив, що абсолютна більшість угорців проголосували проти.
