Глава МИД Бельгии призвал тех, кто блокирует вступление Украины в ЕС, не забывать историю

Государства, которые усложняют путь Украины к европейскому будущему, в свое время тоже нуждались в помощи других, заявил Максим Прево

Максим Прево (Фото: Leszek Szymanski/EPA)

Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево призвал страны, которые тормозят путь Украины в Европейский Союз, вспомнить собственную историю. С соответствующим заявлением он выступил на брифинге в Одессе, передает Укринформ.

"Мы надеемся, что те европейские страны, которые усложняют путь Украины к европейскому будущему, поймут: когда-то и они нуждались в помощи других. Некоторые из нас забыли собственную историю", – сказал Прево.

Глава МИД Бельгии добавил, что эти государства не должны забывать, что другие сделали для них.

"И если бы их страны держали в заложниках из-за своих национальных интересов, возможно, сегодня они не были бы тем, кем есть. Не забывайте об этом", – добавил чиновник.

Также во время брифинга он обратился к главе украинской дипломатии Андрею Сибиге. Он отметил, что мечтает отпраздновать День Независимости Украины в мирном Киеве.

"Этот день наступит, я уверен. И тогда мы будем праздновать не только независимость Украины, а и ее европейское будущее", – резюмировал Прево.