Глава МИД Бельгии призвал тех, кто блокирует вступление Украины в ЕС, не забывать историю
Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево призвал страны, которые тормозят путь Украины в Европейский Союз, вспомнить собственную историю. С соответствующим заявлением он выступил на брифинге в Одессе, передает Укринформ.
"Мы надеемся, что те европейские страны, которые усложняют путь Украины к европейскому будущему, поймут: когда-то и они нуждались в помощи других. Некоторые из нас забыли собственную историю", – сказал Прево.
Глава МИД Бельгии добавил, что эти государства не должны забывать, что другие сделали для них.
"И если бы их страны держали в заложниках из-за своих национальных интересов, возможно, сегодня они не были бы тем, кем есть. Не забывайте об этом", – добавил чиновник.
Также во время брифинга он обратился к главе украинской дипломатии Андрею Сибиге. Он отметил, что мечтает отпраздновать День Независимости Украины в мирном Киеве.
"Этот день наступит, я уверен. И тогда мы будем праздновать не только независимость Украины, а и ее европейское будущее", – резюмировал Прево.
- 14 марта 2025 года Зеленский сообщил, что решение о членстве Украины в ЕС блокирует только одна страна – Венгрия. Для решения вопросов внешней политики и безопасности нужна поддержка всех стран – членов блока.
- 26 июня Орбан объявил результаты пропагандистского национального опроса Voks2025 относительно вступления Украины в ЕС. Он заявил, что абсолютное большинство венгров проголосовали против.
Комментарии (0)