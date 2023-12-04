Глава МЗС Британії летить до США. Хоче переконати союзників у необхідності підтримки України
Девід Кемерон (Фото: ЕРА/Olivier Matthys)

Новопризначений міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що 6 грудня прилетить до Вашингтону, щоб переконати американських союзників у необхідності посилення військової та фінансової підтримки України. Про це повідомляє Reuters.

За словами Кемерона, в американських політичних колах тривають дискусії щодо надання допомоги Україні. Він висловив упевненість, що "аргументи про те, що європейська безпека тісно пов’язана з американською безпекою, переважають".

Глава британського МЗС зазначив, що готовий дотримуватися обраного курсу та переконати доєднатися до нього американських союзників.

Він також додав, що економічний потенціал країн НАТО надає можливість надавати підтримку Україні, однак цей потенціал "не використовується повністю".

"Об'єднавши економіки країн, що підтримують Україну в протистоянні Росії, ми перевершимо Росію у співвідношенні тридцять до одного", – заявив Кемерон.

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