Глава МЗС Чехії: Росія тільки в Європі відповідає за понад 80% маніпуляцій інформацією
Росія є головним джерелом інформаційних маніпуляцій у Європі. Про це, виступаючи на конференції "Стійка Європа", заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.
За його словами, Кремль активно проводить кампанії для дестабілізації демократичних країн, використовуючи не лише фізичні, а й цифрові методи впливу.
"Хакери та пропагандисти часто грають в одній команді. Тільки в Європі Росія відповідає за понад 80% маніпуляцій інформацією", – сказав очільник чеського зовнішньополітичного відомства.
Крім того, Ліпавський звернув увагу на вплив Китаю в цьому напрямі, який зростає й також викликає занепокоєння в Чехії.
Для протидії таким загрозам чеська дипломатія застосовує різноманітні заходи, включно зі стратегічними комунікаціями та санкціями. Міністр наголосив на важливості підвищення обізнаності громадян, оскільки боротьба за інформаційну безпеку є важливою частиною протидії зовнішнім впливам.
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