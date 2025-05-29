Глава МИД Чехии: Россия только в Европе отвечает за более чем 80% манипуляций информацией

Ян Липавский (Фото: ЕРА)

Россия является основным источником информационных манипуляций в Европе. Об этом, выступая на конференции "Стойкая Европа", заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

По его словам, Кремль активно проводит кампании по дестабилизации демократических стран, используя не только физические, но и цифровые методы воздействия.

"Хакеры и пропагандисты часто играют в одной команде. Только в Европе Россия отвечает за более чем 80% манипуляций информацией", – сказал глава чешского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, Липавский обратил внимание на растущее влияние Китая в этом направлении, которое также вызывает беспокойство в Чехии.

Для противодействия таким угрозам чешская дипломатия принимает различные меры, включая стратегические коммуникации и санкции. Министр отметил важность повышения осведомленности граждан, поскольку борьба за информационную безопасность является важной частью противодействия внешним воздействиям.