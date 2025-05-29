Глава МИД Чехии: Россия только в Европе отвечает за более чем 80% манипуляций информацией
Россия является основным источником информационных манипуляций в Европе. Об этом, выступая на конференции "Стойкая Европа", заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.
По его словам, Кремль активно проводит кампании по дестабилизации демократических стран, используя не только физические, но и цифровые методы воздействия.
"Хакеры и пропагандисты часто играют в одной команде. Только в Европе Россия отвечает за более чем 80% манипуляций информацией", – сказал глава чешского внешнеполитического ведомства.
Кроме того, Липавский обратил внимание на растущее влияние Китая в этом направлении, которое также вызывает беспокойство в Чехии.
Для противодействия таким угрозам чешская дипломатия принимает различные меры, включая стратегические коммуникации и санкции. Министр отметил важность повышения осведомленности граждан, поскольку борьба за информационную безопасность является важной частью противодействия внешним воздействиям.
- 18 мая 2025 года ГУР сообщило, что на фоне президентских выборов в Польше Россия активизировала очередную фазу информационной войны, создавая клоны реальных западных медиа.
- 29 мая ЦПД заявил, что незадолго до второго тура президентских выборов в Польше российская пропаганда начала вбрасывать в информационное поле нарратив о якобы "подготовке Волыни к присоединению к Польше".