Глава МЗС Фінляндії: Росія повинна обмежити свою армію, як того вимагає від України

Якщо від жертви вимагають скоротити армію, то й агресор повинен зробити те саме, вважає Валтонен

Еліна Валтонен (Фото: x.com/elinavaltonen)

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен вважає, що якщо мирний план передбачає обмеження Збройних Сил України, то варто було б обмежити й російську армію. Про це вона заявила на зборах глав МЗС країн ЄС, передає Yle.

"Розумно, що якщо до жертви висуваються вимоги або обмеження, наприклад, що стосуються чисельності сил оборони, то принаймні аналогічні вимоги мають висуватися і до нападника. Необхідно обмежити можливості російських збройних сил", – сказала Валтонен.

За її словами, Росія навряд чи схвалить такий підхід, але він користується "широкою міжнародною підтримкою". При цьому фінська міністерка вважає, що Москву все ж таки можна переконати прийняти цю та інші вимоги, але за умови, що іншого виходу в неї не буде.

Поки що Росія не продемонструвала готовності до компромісу на переговорах, вважає глава МЗС Фінляндії.

Валтонен зазначила, що історично саме Москва становила загрозу для сусідів, а не навпаки. Тому навіть якщо повномасштабна війна в Україні закінчиться "завтра", то російська загроза все одно нікуди не зникне, сказала вона.