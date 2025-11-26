Глава МИД Финляндии: Россия должна ограничить свою армию, как того требует от Украины

Если от жертвы требуют сократить армию, то и агрессор должен сделать то же, считает Валтонен

Элина Валтонен (Фото: x.com/elinavaltonen)

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен считает, что если мирный план предусматривает ограничение Вооруженных Сил Украины, то стоило бы ограничить и российскую армию. Об этом она заявила на собрании глав МИД стран ЕС, передает Yle.

"Разумно, что если к жертве предъявляются требования или ограничения, например, касающиеся численности сил обороны, то по крайней мере аналогичные требования должны предъявляться и к агрессору. Необходимо ограничить возможности российских вооруженных сил", – сказала Валтонен.

По ее словам, Россия вряд ли одобрит такой подход, но он пользуется "широкой международной поддержкой". При этом финский министр считает, что Москву все же можно убедить принять это и другие требования, но при условии, что другого выхода у нее не будет.

Пока что Россия не продемонстрировала готовности к компромиссу на переговорах, считает глава МИД Финляндии.

Валтонен отметила, что исторически именно Москва представляла угрозу для соседей, а не наоборот. Поэтому даже если полномасштабная война в Украине закончится "завтра", то российская угроза все равно никуда не исчезнет, сказала она.