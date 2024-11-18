Глава МЗС їде до Вашингтона для "важливих зустрічей"
У вівторок, 19 листопада, міністр закордонних справ Андрій Сибіга відвідає Сполучені Штати з офіційним візитом. Про це повідомила пресслужба зовнішньополітичного відомства.
Після виступу на спеціальному засіданні Ради безпеки Організації Об’єднаних Націй в Нью-Йорку Сибіга продовжить візит до США.
19 листопада за дорученням президента Володимира Зеленського глава МЗС відвідає Вашингтон.
У МЗС зазначили, що в столиці США він проведе важливі зустрічі в Державному департаменті та на Капітолійському пагорбі.
Глава МЗС також візьме участь у спеціальних слуханнях Гельсінської комісії Конгресу США до 1000 днів повномасштабного російського вторгнення.
- 13 листопада Блінкен заявив, що Байден має намір посилити підтримку України в останні місяці перед переданням влади Трампу.
- 14 листопада Сибіга сказав, що Україна налаштована "стримано оптимістично" після обговорення з Блінкеном можливості завдання далекобійних ударів по Росії та євроатлантичної інтеграції.