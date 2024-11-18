Глава МЗС їде до Вашингтона для "важливих зустрічей"

Андрій Сибіга проведе зустрічі в Держдепі США та на Капітолійському пагорбі

Андрій Сибіга (Фото: МЗС)

У вівторок, 19 листопада, міністр закордонних справ Андрій Сибіга відвідає Сполучені Штати з офіційним візитом. Про це повідомила пресслужба зовнішньополітичного відомства.

Після виступу на спеціальному засіданні Ради безпеки Організації Об’єднаних Націй в Нью-Йорку Сибіга продовжить візит до США.

19 листопада за дорученням президента Володимира Зеленського глава МЗС відвідає Вашингтон.

У МЗС зазначили, що в столиці США він проведе важливі зустрічі в Державному департаменті та на Капітолійському пагорбі.

Глава МЗС також візьме участь у спеціальних слуханнях Гельсінської комісії Конгресу США до 1000 днів повномасштабного російського вторгнення.

13 листопада Блінкен заявив, що Байден має намір посилити підтримку України в останні місяці перед переданням влади Трампу.

14 листопада Сибіга сказав, що Україна налаштована "стримано оптимістично" після обговорення з Блінкеном можливості завдання далекобійних ударів по Росії та євроатлантичної інтеграції.