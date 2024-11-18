Глава МИД едет в Вашингтон для "важных встреч"
Во вторник, 19 ноября, министр иностранных дел Андрей Сибига посетит Соединенные Штаты с официальным визитом. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.
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После выступления на специальном заседании Совбеза Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке Сибига продолжит визит в США.
19 ноября по поручению президента Владимира Зеленского глава МИД посетит Вашингтон.
В МИД отметили, что в столице США он проведет важные встречи в Государственном департаменте и на Капитолийском холме.
Глава МИД также примет участие в специальных слушаниях Хельсинкской комиссии Конгресса США к 1000 дням полномасштабного российского вторжения.
- 13 ноября Блинкен заявил, что Байден намерен усилить поддержку Украины в последние месяцы перед передачей власти Трампу.
- 14 ноября Сибига сказал, что Украина настроена "сдержанно оптимистично" после обсуждения с Блинкеном возможности нанесения дальнобойных ударов по России и евроатлантической интеграции.