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Глава МЗС Литви заявив, що РФ не вдається зупинити. Президент закликав його "сісти та заспокоїтись"

Этот материал также доступен на русском
23.11.2023, 22:20
Глава МЗС Литви заявив, що РФ не вдається зупинити. Президент закликав його
Гітанас Науседа (Фото: EPA/Olivier Matthys)

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Росію не вдається зупинити в Україні. Президент країни Гітанас Науседа закликав його "сісти та заспокоїтися". Про це він сказав під час спілкування із журналістами, цитує його LRT.

Напередодні Ландсбергіс сказав, що "Росію не вдається зупинити в Україні і вона може вжити воєнних дій проти країн НАТО".

За словами Науседи, за останні тижні чи дні не сталося нічого екстраординарного.

"Але тоді оцінки були одні, а тут раптом фарби дуже згустилися. Я запропонував би міністру закордонних справ просто сісти та заспокоїтись", – сказав глава литовської держави.

  • Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що ЄС не зможе поставити Україні мільйон артилерійських снарядів до весни 2024 року.
  • У березні 2023 року Євросоюз ухвалив план із забезпечення України боєприпасами, який передбачає закупівлю 1 млн снарядів протягом року.
  • 26 жовтня міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Європейський Союз поставив Україні лише 300 000 снарядів з обіцяного мільйона.

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Дмитро Гриниченко
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