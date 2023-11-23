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Глава МИД Литвы заявил, что РФ не удается остановить. Президент призвал его "успокоиться"

Цей матеріал також доступний українською
23.11.2023, 22:20
Глава МИД Литвы заявил, что РФ не удается остановить. Президент призвал его
Гитанас Науседа (Фото: EPA/Olivier Matthys)

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Россию не удается остановить в Украине. Президент страны Гитанас Науседа призвал его "сесть и успокоиться". Об этом он сказал во время общения с журналистами, цитирует его LRT.

Накануне Ландсбергис сказал, что "Россию не удается остановить в Украине и она может предпринять военные действия против стран НАТО".

По словам Науседы, за последние недели или дни не произошло ничего экстраординарного. 

"Но тогда оценки были одни, а тут вдруг краски очень сильно сгустились. Я бы предложил министру иностранных дел просто сесть и успокоиться", — сказал глава литовского государства.

  • Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ЕС не сможет поставить Украине миллион артиллерийских снарядов до весны 2024 года.
  • В марте 2023 года Евросоюз принял план по обеспечению Украины боеприпасами, предусматривающий закупку 1 млн снарядов в течение года.
  • 26 октября министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Европейский Союз поставил Украине всего 300 000 снарядов из обещанного миллиона. 

Читайте также: Глава МИД Литвы рассказал, какой "план Б" подготовил ЕС для военной помощи Украине 

Дмитрий Гриниченко
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