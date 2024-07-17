Глава МЗС Швейцарії зустрівся з російським "колегою" Лавровим: розповів йому про Саміт миру

Глава швейцарського МЗС акцентував, що ця зустріч відбулася у контексті головування Росії у Раді Безпеки ООН

Фото: Х

Очільник Міністерства закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс зустрівся зі своїм російським "колегою" Сергієм Лавровим – вони обговорили результати Саміту миру. Про це Кассіс написав у себе в Х.

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Глава швейцарського МЗС акцентував, що ця зустріч відбулася у контексті головування Росії у Раді Безпеки ООН.

Напередодні відбулася зустріч Лаврова й очільника угорського МЗС Петера Сійярто. Між сторонами відбувся й "обмін думками" щодо актуальних міжнародних проблем, зокрема "ситуації навколо України".

У своєму пості у фейсбуці Сійярто написав, що жодна країна не може бути відзначена за підтримку "відкритих дипломатичних каналів і мирних переговорів".

15-16 червня у Швейцарії відбувся Глобальний саміт миру, ініційований Україною. Росію на нього не запросили, і сама країна-агресорка послідовно відмовляється від участі у таких заходах. Згодом з'явився повний текст комюніке: про ядерну та продовольчу безпеку, звільнення полонених. Також у тексті йдеться про "залучення до діалогу між усіма сторонами" для досягнення миру.

17 червня очільник МЗС Швейцарії Кассіс заявив, що хоче обговорити підсумки Саміту миру з Росією, Китаєм та іншими країнами, які не брали участі у заході.

20 червня очільник ОП Єрмак заявив, що підготовка до другого Саміту миру триває, вже відомо про плани ворога щодо зриву заходу.

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