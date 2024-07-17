Глава швейцарского МИД акцентировал внимание, что эта встреча состоялась в контексте председательства России в Совете Безопасности ООН

Фото: Х

Глава Министерства иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис встретился со своим российским "коллегой" Сергеем Лавровым – они обсудили результаты Саммита мира. Об этом Кассис написал у себя в Х.

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Глава швейцарского МИД акцентировал внимание, что эта встреча состоялась в контексте председательства России в Совете Безопасности ООН.

Накануне состоялась встреча Лаврова и главы венгерского МИД Петера Сийярто. Между сторонами состоялся и "обмен мнениями" по актуальным международным проблемам, в частности, "ситуации вокруг Украины".

В своем посте в фейсбуке Сийярто написал, что ни одна страна не может быть отмечена за поддержку "открытых дипломатических каналов и мирных переговоров".

15-16 июня в Швейцарии прошел Глобальный саммит мира, инициированный Украиной. Россию на него не пригласили, и сама страна-агрессор последовательно отказывается от участия в таких мероприятиях. Впоследствии появился полный текст коммюнике: о ядерной и продовольственной безопасности, освобождении пленных. Также в тексте говорится о "вовлечении в диалог между всеми сторонами" для достижения мира.

17 июня глава МИД Швейцарии Кассис заявил, что хочет обсудить итоги Саммита мира с Россией, Китаем и другими странами, не участвовавшими в мероприятии.

20 июня глава ОП Ермак заявил, что подготовка ко второму Саммиту мира продолжается, уже известно о планах врага по срыву мероприятия.

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