Глава Rheinmetall: Китай та Росія добре озброїлися, а на військових складах Заходу пусто
Армін Паппергер (Фото: ЕРА)

Китай та Росія добре озброїлися, тому західним країнам, зокрема Німеччині, слід збільшити витрати на оборону. Про це повідомив гендиректор оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер, передає Süddeutsche Zeitung.

"Західний світ не готовий до конвенційної війни", – заявив він, додавши, що Росія та Китай "добре озброїлися".

За словами Паппергера, оборонний бюджет Німеччини слід збільшити на 30 млрд євро на рік. Якщо ці 30 млрд не будуть інвестовані в Німеччину, то поворотний момент, каже він, не вдасться.

За останні два роки Німеччина "майже нічого" не завезла на свої військові склади, додав Паппергер. За його оцінками, для того, щоб заповнити запаси артилерійських боєприпасів, виробництво повинно тривати десять років.

За словами глави Rheinmetall, Німеччина – не єдина країна з цією проблемою.

"Чи це Італія, чи це Іспанія, чи це Франція – всі склади порожні, з усіх видів звичайних боєприпасів", – уточнив він.

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