Глава Rheinmetall: Китай та Росія добре озброїлися, а на військових складах Заходу пусто

Армін Паппергер заявив, що за останні два роки Німеччина "майже нічого" не завезла на свої військові склади

Армін Паппергер (Фото: ЕРА)

Китай та Росія добре озброїлися, тому західним країнам, зокрема Німеччині, слід збільшити витрати на оборону. Про це повідомив гендиректор оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер, передає Süddeutsche Zeitung.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Західний світ не готовий до конвенційної війни", – заявив він, додавши, що Росія та Китай "добре озброїлися".

За словами Паппергера, оборонний бюджет Німеччини слід збільшити на 30 млрд євро на рік. Якщо ці 30 млрд не будуть інвестовані в Німеччину, то поворотний момент, каже він, не вдасться.

За останні два роки Німеччина "майже нічого" не завезла на свої військові склади, додав Паппергер. За його оцінками, для того, щоб заповнити запаси артилерійських боєприпасів, виробництво повинно тривати десять років.

За словами глави Rheinmetall, Німеччина – не єдина країна з цією проблемою.

"Чи це Італія, чи це Іспанія, чи це Франція – всі склади порожні, з усіх видів звичайних боєприпасів", – уточнив він.

У січні 2024 року Rheinmetall розказав, що побудує новий завод із виробництва боєприпасів великого калібру, зокрема для України.

Також Rheinmetall планує протягом 2024 року запустити свій завод в Україні, а через пів року після запуску – виробити на ньому перший бронетранспортер Fuchs.

12 лютого Rheinmetall почав будувати новий завод боєприпасів Werk Niedersachsen у Німеччині. За планами, він почне працювати вже через рік, а за три роки вийде на планову потужність 200 000 артилерійських снарядів.

Читайте також: Bild: Голові Rheinmetall підпалили дачу. Ліві радикали заявили, що це за допомогу ЗСУ