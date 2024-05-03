Глава Rheinmetall: Китай и Россия хорошо вооружились, а на военных складах Запада пусто

Армин Паппергер заявил, что за последние два года Германия "почти ничего" не отвезла на свои военные склады

Армин Паппергер (Фото: ЕРА)

Китай и Россия хорошо вооружились, поэтому западным странам, в частности Германии, следует увеличить расходы на оборону. Об этом сообщил гендиректор оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер, передает Süddeutsche Zeitung.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Западный мир не готов к конвенционной войне", – заявил он, добавив, что Россия и Китай "хорошо вооружились".

По словам Паппергера, оборонный бюджет Германии следует увеличить на 30 млрд евро в год. Если эти 30 млрд не будут инвестированы в Германию, то поворотный момент, говорит он, не удастся.

За последние два года Германия "почти ничего" не завезла на свои военные склады, добавил Паппергер. По его оценкам, для того чтобы заполнить запасы артиллерийских боеприпасов, производство должно длиться десять лет.

По словам главы Rheinmetall, Германия – не единственная страна с этой проблемой.

"Это Италия, Испания, Франция – все склады пустые, по всем видам обычных боеприпасов", – уточнил он.

В январе 2024 года Rheinmetall рассказал, что построит новый завод по производству боеприпасов большого калибра, в частности для Украины.

Также Rheinmetall планирует в течение 2024 года запустить свой завод в Украине, а через полгода после запуска – произвести на нем первый бронетранспортер Fuchs.

12 февраля Rheinmetall начал строить новый завод боеприпасов Werk Niedersachsen в Германии. По планам, он начнет работать уже через год, а через три года выйдет на плановую мощность 200 000 артиллерийских снарядов.

Читайте также: Bild: Главе Rheinmetall подожгли дачу. Левые радикалы заявили, что это за помощь ВСУ