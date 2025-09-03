Голова МВС Клименко отримав нового заступника – сприяв обороні Києва

Полковник поліції обороняв Бахмат, Ізюм, Балаклію, Вугледар та інші міста

Сергій Науменко (Фото: МВС)

Заступником міністра внутрішніх справ призначено полковника поліції Сергія Науменка, команда аеророзвідки якого сприяла обороні Києва. Про це повідомив голова МВС Ігор Клименко.

За словами голови МВС, команда Науменка була сформована в перші дні повномасштабної війни, допомогла виявити росіян на підступах до Києва та сприяла оброні столиці. Під час оборони Рубіжного отримав поранення внаслідок артилерійського обстрілу. Брав участь у боях у Сіверськодонецьку, Лисичанську, Ізюмі, Балаклії, Куп’янську, Вугледарі, Марʼїнці і Бахмуті.

В МВС Науменко буде відповідати за кілька напрямків:

→ формування та реалізацію державної політики у сфері захисту державного кордону та охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні;

→ координацію реалізації повноважень міністра у військово-політичному та адміністративному керівництві Національною гвардією України;

→ функціонування та розвиток єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту у діяльності Нацполіції, Держприкордонслужби, ДСНС та НГУ.

→ вдосконалення законодавства у межах компетенції,

→ організації застосування авіаційних та безпілотних підрозділів,

→ розвиток підготовки льотного складу та координації діяльності авіаційних підприємств у сфері управління МВС.

"Сергій Науменко – професійний, рішучий і відповідальний керівник, який чітко розуміє виклики, що стоять перед системою МВС... Вірю, що його досвід і відданість посилять нашу спільну справу – зміцнення безпеки держави", – зазначив Клименко.