Голова МВС Клименко отримав нового заступника – сприяв обороні Києва
Заступником міністра внутрішніх справ призначено полковника поліції Сергія Науменка, команда аеророзвідки якого сприяла обороні Києва. Про це повідомив голова МВС Ігор Клименко.
За словами голови МВС, команда Науменка була сформована в перші дні повномасштабної війни, допомогла виявити росіян на підступах до Києва та сприяла оброні столиці. Під час оборони Рубіжного отримав поранення внаслідок артилерійського обстрілу. Брав участь у боях у Сіверськодонецьку, Лисичанську, Ізюмі, Балаклії, Куп’янську, Вугледарі, Марʼїнці і Бахмуті.
В МВС Науменко буде відповідати за кілька напрямків:
→ формування та реалізацію державної політики у сфері захисту державного кордону та охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні;
→ координацію реалізації повноважень міністра у військово-політичному та адміністративному керівництві Національною гвардією України;
→ функціонування та розвиток єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту у діяльності Нацполіції, Держприкордонслужби, ДСНС та НГУ.
→ вдосконалення законодавства у межах компетенції,
→ організації застосування авіаційних та безпілотних підрозділів,
→ розвиток підготовки льотного складу та координації діяльності авіаційних підприємств у сфері управління МВС.
"Сергій Науменко – професійний, рішучий і відповідальний керівник, який чітко розуміє виклики, що стоять перед системою МВС... Вірю, що його досвід і відданість посилять нашу спільну справу – зміцнення безпеки держави", – зазначив Клименко.
- Після скандалу із закупівлями в Нацгвардії Клименко анонсував скорочення посад, введення поліграфа та спецкомісії по закупівлях. За його словами, у сфері логістики НГУ працюватимуть люди з бойовим досвідом і лише після перевірок.
