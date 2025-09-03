Глава МВД Клименко получил нового зама – способствовал обороне Киева
Заместителем министра внутренних дел назначен полковник полиции Сергей Науменко, команда аэроразведки которого способствовала обороне Киева. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.
По словам главы МВД, команда Науменко была сформирована в первые дни полномасштабной войны, помогла выявить россиян на подступах к Киеву и способствовала обороне столицы. Во время обороны Рубежного получил ранения в результате артиллерийского обстрела. Участвовал в боях в Северодонецке, Лисичанске, Изюме, Балаклее, Купянске, Угледаре, Марьинке и Бахмуте.
В МВД Науменко будет отвечать за несколько направлений:
→ формирование и реализацию государственной политики в сфере защиты государственной границы и охраны суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне;
→ координацию реализации полномочий министра в военно-политическом и административном руководстве Национальной гвардией Украины;
→ функционирование и развитие единой системы авиационной безопасности и гражданской защиты в деятельности Нацполиции, Госпогранслужбы, ГСЧС и НГУ.
→ совершенствование законодательства в пределах компетенции,
→ организации применения авиационных и беспилотных подразделений,
→ развитие подготовки летного состава и координации деятельности авиационных предприятий в сфере управления МВД.
"Сергей Науменко – профессиональный, решительный и ответственный руководитель, который четко понимает вызовы, стоящие перед системой МВД... Верю, что его опыт и преданность усилят наше общее дело - укрепление безопасности государства", – отметил Клименко.
- После скандала с закупками в Нацгвардии Клименко анонсировал сокращение должностей, введение полиграфа и спецкомиссии по закупкам. По его словам, в сфере логистики НГУ будут работать люди с боевым опытом и только после проверок.
