Глава МВД Клименко получил нового зама – способствовал обороне Киева

Полковник полиции оборонял Бахмат, Изюм, Балаклею, Угледар и другие города

Сергей Науменко (Фото: МВД)

Заместителем министра внутренних дел назначен полковник полиции Сергей Науменко, команда аэроразведки которого способствовала обороне Киева. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.

По словам главы МВД, команда Науменко была сформирована в первые дни полномасштабной войны, помогла выявить россиян на подступах к Киеву и способствовала обороне столицы. Во время обороны Рубежного получил ранения в результате артиллерийского обстрела. Участвовал в боях в Северодонецке, Лисичанске, Изюме, Балаклее, Купянске, Угледаре, Марьинке и Бахмуте.

В МВД Науменко будет отвечать за несколько направлений:

→ формирование и реализацию государственной политики в сфере защиты государственной границы и охраны суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне;

→ координацию реализации полномочий министра в военно-политическом и административном руководстве Национальной гвардией Украины;

→ функционирование и развитие единой системы авиационной безопасности и гражданской защиты в деятельности Нацполиции, Госпогранслужбы, ГСЧС и НГУ.

→ совершенствование законодательства в пределах компетенции,

→ организации применения авиационных и беспилотных подразделений,

→ развитие подготовки летного состава и координации деятельности авиационных предприятий в сфере управления МВД.

"Сергей Науменко – профессиональный, решительный и ответственный руководитель, который четко понимает вызовы, стоящие перед системой МВД... Верю, что его опыт и преданность усилят наше общее дело - укрепление безопасности государства", – отметил Клименко.