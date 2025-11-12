Голова МЗС Польщі: Україна планує війну протягом трьох років, але Путін не витримає
Україна планує, що повномасштабна війна триватиме ще три роки, але російський диктатор Володимир Путін навряд чи витримає ще стільки. Таку думку озвучив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у подкасті The Rest Is Politics.
"Україна планує трирічну війну, а такі колоніальні війни зазвичай тривають близько десяти років. І я не думаю, що Путін зможе витримати ще три роки", – сказав він.
Сікорський зазначив, що союзники мають намір надавати Україні протягом цього періоду засоби для опору із заморожених російських активів. За його словами, Київ наразі виробляє майже половину своїх дронів і крилатих ракет.
Також голова польського МЗС вважає, що Кремль провалив власні плани щодо "захоплення України".
"Путін не виправдав очікувань. Ми думали, що він має другу армію у світі, а він думав, що буде прогулянка на три дні. Але він вже понад 10 років воює на Донбасі. Я б не назвав це перемогою", – резюмував Сікорський.
