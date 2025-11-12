Голова МЗС Польщі: Україна планує війну протягом трьох років, але Путін не витримає

Сікорський заявив, що російський диктатор не виправдав очікувань на тлі заяв про "другу армію світу"

Радослав Сікорський (Фото: x.com/radeksikorski)

Україна планує, що повномасштабна війна триватиме ще три роки, але російський диктатор Володимир Путін навряд чи витримає ще стільки. Таку думку озвучив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у подкасті The Rest Is Politics.

"Україна планує трирічну війну, а такі колоніальні війни зазвичай тривають близько десяти років. І я не думаю, що Путін зможе витримати ще три роки", – сказав він.

Сікорський зазначив, що союзники мають намір надавати Україні протягом цього періоду засоби для опору із заморожених російських активів. За його словами, Київ наразі виробляє майже половину своїх дронів і крилатих ракет.

Також голова польського МЗС вважає, що Кремль провалив власні плани щодо "захоплення України".

"Путін не виправдав очікувань. Ми думали, що він має другу армію у світі, а він думав, що буде прогулянка на три дні. Але він вже понад 10 років воює на Донбасі. Я б не назвав це перемогою", – резюмував Сікорський.