"Скажіть начальнику, щоб припинив війну": Україна відповіла на звинувачення в гальмуванні перемовин

У МЗС зазначили, що протягом 2025 року Росія відправляла на перемовини в Стамбул людей без повноважень ухвалювати рішення

Георгій Тихий (Фото: МЗС)

Україна відповіла на звинувачення Росії у нібито гальмуванні мирних переговорів. Речник міністерства закордонних справ Георгій Тихий наголосив, диктатор Володимир Путін має припинити війну і тоді можна буде почати перемовини.

"Скажіть своєму начальнику, щоб він припинив війну. Коли він буде готовий – ми зможемо провести зустріч лідерів і домовитися про припинення вогню", – сказав він.

Речник МЗС зазначив, що українська делегація протягом 2025 року неодноразово відвідувала Стамбул для прямих переговорів з російською делегацією. Однак кожного разу бачила там лиш "групу людей низького рівня", які продовжують висувати старі ультиматуми та не мають повноважень ухвалювати рішення.

"Причина проста: Путін не прагне миру, він шукає шляхи для продовження війни", – наголосив Тихий.

Ці слова прозвучали у відповідь на заяву заступника голови МЗС Росії Михайла Галузіна. Він заявив, що Москва "готова до прямих переговорів з Україною", але єдина проблема – це нібито відсутність політичної волі з боку Києва.