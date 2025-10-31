"Скажіть начальнику, щоб припинив війну": Україна відповіла на звинувачення в гальмуванні перемовин
Україна відповіла на звинувачення Росії у нібито гальмуванні мирних переговорів. Речник міністерства закордонних справ Георгій Тихий наголосив, диктатор Володимир Путін має припинити війну і тоді можна буде почати перемовини.
"Скажіть своєму начальнику, щоб він припинив війну. Коли він буде готовий – ми зможемо провести зустріч лідерів і домовитися про припинення вогню", – сказав він.
Речник МЗС зазначив, що українська делегація протягом 2025 року неодноразово відвідувала Стамбул для прямих переговорів з російською делегацією. Однак кожного разу бачила там лиш "групу людей низького рівня", які продовжують висувати старі ультиматуми та не мають повноважень ухвалювати рішення.
"Причина проста: Путін не прагне миру, він шукає шляхи для продовження війни", – наголосив Тихий.
Ці слова прозвучали у відповідь на заяву заступника голови МЗС Росії Михайла Галузіна. Він заявив, що Москва "готова до прямих переговорів з Україною", але єдина проблема – це нібито відсутність політичної волі з боку Києва.
- 28 жовтня президент Зеленський заявив, що згоден на переговори "будь-де", навіть в Угорщині. Головне, щоб був результат.
- 30 жовтня Путін запропонував "коридор" біля Куп'янська для журналістів. У МЗС не рекомендують довіряти.
- За даними FT, зустріч Трампа і Путіна в Угорщині була скасована через жорсткі вимоги Росії щодо України. Москва продовжує наполягати на "усуненні корінних причин" війни.
