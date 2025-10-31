"Скажите начальнику, чтоб прекратил войну": Киев ответил на обвинения в торможении диалога

В МИД отметили, что в течение 2025 года Россия отправляла на переговоры в Стамбул людей без полномочий принимать решения

Георгий Тихий (Фото: МИД)

Украина ответила на обвинения России в якобы торможении мирных переговоров. Представитель министерства иностранных дел Георгий Тихий подчеркнул, диктатор Владимир Путин должен прекратить войну и тогда можно будет начать переговоры.

"Скажите своему начальнику, чтобы он прекратил войну. Когда он будет готов – мы сможем провести встречу лидеров и договориться о прекращении огня", – сказал он.

Представитель МИД отметил, что украинская делегация в течение 2025 года неоднократно посещала Стамбул для прямых переговоров с российской делегацией. Однако каждый раз видела там лишь "группу людей низкого уровня", продолжающих выдвигать старые ультиматумы и не обладающих полномочиями принимать решения.

"Причина проста: Путин не стремится к миру, он ищет пути для продолжения войны", – подчеркнул Тихий.

Эти слова прозвучали в ответ на заявление заместителя главы МИД России Михаила Галузина. Он заявил, что Москва "готова к прямым переговорам с Украиной", но единственная проблема – это якобы отсутствие политической воли со стороны Киева.