Глава МИД Польши: Украина планирует войну в течение трех лет, но Путин не выдержит

Сикорский заявил, что российский диктатор не оправдал ожиданий на фоне заявлений о "второй армии мира"

Радослав Сикорский (Фото: x.com/radeksikorski)

Украина планирует, что полномасштабная война продлится еще три года, но российский диктатор Владимир Путин вряд ли выдержит еще столько. Такое мнение озвучил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в подкасте The Rest Is Politics.

"Украина планирует трехлетнюю войну, а такие колониальные войны обычно длятся около десяти лет. И я не думаю, что Путин сможет выдержать еще три года", – сказал он.

Сикорский отметил, что союзники намерены предоставлять Украине в течение этого периода средства для сопротивления из замороженных российских активов. По его словам, Киев сейчас производит почти половину своих дронов и крылатых ракет.

Также глава польского МИД считает, что Кремль провалил собственные планы по "захвату Украины".

"Путин не оправдал ожиданий. Мы думали, что он имеет вторую армию в мире, а он думал, что будет прогулка на три дня. Но он уже более 10 лет воюет на Донбассе. Я бы не назвал это победой", – резюмировал Сикорский.