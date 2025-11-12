Глава МИД Польши: Украина планирует войну в течение трех лет, но Путин не выдержит
Украина планирует, что полномасштабная война продлится еще три года, но российский диктатор Владимир Путин вряд ли выдержит еще столько. Такое мнение озвучил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в подкасте The Rest Is Politics.
"Украина планирует трехлетнюю войну, а такие колониальные войны обычно длятся около десяти лет. И я не думаю, что Путин сможет выдержать еще три года", – сказал он.
Сикорский отметил, что союзники намерены предоставлять Украине в течение этого периода средства для сопротивления из замороженных российских активов. По его словам, Киев сейчас производит почти половину своих дронов и крылатых ракет.
Также глава польского МИД считает, что Кремль провалил собственные планы по "захвату Украины".
"Путин не оправдал ожиданий. Мы думали, что он имеет вторую армию в мире, а он думал, что будет прогулка на три дня. Но он уже более 10 лет воюет на Донбассе. Я бы не назвал это победой", – резюмировал Сикорский.
