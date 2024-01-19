Голова військового комітету НАТО: Ми готуємося до конфлікту з Росією, люди повинні це усвідомити
Глава військового комітету НАТО Роб Бауер закликав мешканців країн-членів Альянсу бути готовими до конфлікту з Росією. Про це він повідомив на брифінгу, цитує його Sky News.
За його словами, цивільні в країнах НАТО повинні усвідомити, що вони "не перебувають у мирі".
"Саме тому ми готуємося до конфлікту з Росією. Але дискусія набагато ширша. Йдеться також про промислову базу та людей, які повинні розуміти, що вони відіграють свою роль", — сказав Бауер.
Він зазначив, що Швеція вчинила правильно, коли закликала своїх громадян бути готовими до війни.
"Все починається там. Усвідомлення того, що не все можна спланувати і не все буде добре у найближчі 20 років", – заявив адмірал.
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