Глава военного комитета НАТО: Мы готовимся к конфликту с Россией, люди должны осознать это
Роб Бауэр (Фото: EPA/OLIVIER HOSLET)

Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр призвал жителей стран-членов Альянса быть готовыми к конфликту с Россией. Об этом он сообщил на брифинге, цитирует его Sky News.

По его словам, гражданские в странах НАТО должны осознать, что они "не находятся в мире". 

"Именно поэтому мы готовимся к конфликту с Россией. Но дискуссия гораздо шире. Речь идет также о промышленной базе и людях, которые должны понимать, что они играют свою роль", — сказал Бауэр.

Он отметил, что Швеция поступила правильно, когда призвала своих граждан быть готовыми к войне. 

"Все начинается там. Осознание того, что не все можно спланировать и не все будет хорошо в ближайшие 20 лет", — заявил адмирал. 

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