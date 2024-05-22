Головком армії Швеції про ситуацію на фронті: Війна зайшла в глухий кут і не видно жодних змін

Військовий вважає, що Захід повинен уважно стежити за Росією і розуміти, що Путін готує Росію до дуже довгої війни

Мікаель Бюден (Фото: EPA)

Наразі Збройні Сили України перебувають у надзвичайно складній і важкій ситуації, війна зайшла в глухий кут уже кілька місяців, і наразі не видно жодних змін. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил Швеції Мікаель Бюден в інтерв'ю виданню RND.

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Бюден зазначив, що Швеція уважно стежить за ситуацією на фронті в Україні.

"Бої, як і раніше, тривають у тих самих районах і на тій самій лінії фронту. Жахливо бачити, скільки людей загинуло, а міста лежать у руїнах", – заявив він.

Топвійськовий наголосив, що з початку наступу росіяни не відвоювали багато території, а наразі відбуваються невеликі просування: лінія фронту зміщується то туди, то сюди.

"Загалом, ситуація дуже складна. Війна зайшла в глухий кут уже кілька місяців, і наразі не видно жодних змін", – зазначив він.

Військовий вважає, що Захід повинен уважно стежити за Росією і розуміти, що російський диктатор Володимир Путін зараз готує свою країну до дуже довгої війни.

За його словами, у росіян, як і раніше, більше військового потенціалу і сил, які "вони можуть використовувати проти українців, що ще більше погіршує ситуацію на місцях".

"Путін налаштував російську економіку на війну так, як ми не можемо. Нині росіяни виробляють величезну кількість озброєнь, набагато більше, ніж ми можемо поставити Україні", – зазначив він.

Бюден вважає, війна в Україні триватиме ще дуже довго, бо ні Росія, ні Україна "не мають достатнього впливу, щоб виграти її у військовому відношенні".

"Я очікую, що війна триватиме ще дуже довго. Ми вже врахували це в наших стратегічних планах безпеки і військової допомоги Україні", – додав він.

22 травня уряд Швеції погодив із проурядовою партією Шведські демократи програму додаткової військової підтримки України на загальну суму близько $7 млрд протягом трьох років.

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