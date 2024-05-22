Главком армии Швеции о фронте: Война зашла в тупик и не видно никаких изменений

Военный считает, что Запад должен внимательно следить за Россией и понимать, что Путин готовит Россию к очень долгой войне

Микаэль Бюден (Фото: EPA)

В настоящее время Вооруженные Силы Украины находятся в чрезвычайно сложной и тяжелой ситуации, война зашла в тупик уже несколько месяцев, и пока не видно никаких изменений. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден в интервью изданию RND.

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Бюден отметил, что Швеция внимательно следит за ситуацией на фронте в Украине.

"Бои по-прежнему продолжаются в тех же районах и на той же линии фронта. Ужасно видеть, сколько людей погибло, а города лежат в руинах", – заявил он.

Топ-военный отметил, что с начала наступления россияне не отвоевали много территории, а сейчас происходят небольшие продвижения: линия фронта смещается то туда, то сюда.

"В общем, ситуация очень сложная. Война зашла в тупик уже несколько месяцев, и пока не видно никаких изменений", – отметил он.

Военный считает, что Запад должен внимательно следить за Россией и понимать, что российский диктатор Владимир Путин сейчас готовит свою страну к очень долгой войне.

По его словам, у россиян по-прежнему больше военного потенциала и сил, которые "они могут использовать против украинцев, что еще больше ухудшает ситуацию на местах".

"Путин настроил российскую экономику на войну так, как мы не можем. Сейчас россияне производят огромное количество вооружений, гораздо больше, чем мы можем поставить Украине", – отметил он.

Бюден считает, война в Украине продлится еще очень долго, потому что ни Россия, ни Украина "не имеют достаточного влияния, чтобы выиграть ее в военном отношении".

"Я ожидаю, что война будет продолжаться еще очень долго. Мы уже учли это в наших стратегических планах безопасности и военной помощи Украине", – добавил он.

22 мая правительство Швеции согласовало с проправительственной партией Шведские демократы программу дополнительной военной поддержки Украины на общую сумму около $7 млрд в течение трех лет.

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