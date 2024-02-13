Гуменюк: Виключати масованого обстрілу не можна, але не обов'язково 24 лютого

Речниця Сил оборони півдня зауважила, що загарбники продовжують тримати в напрузі Сили оборони через те, що мають достатньо зброї

Наталя Гуменюк (Фото: ОК "Південь")

Речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк вважає, що виключати масований обстріл 24 лютого не можна, однак, аналітика також свідчить про те, що не обов'язково це буде прив'язано до конкретної дати. Про це вона заявила в ефірі телемарафону.

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"Ми спостерігали за час повномасштабного вторгнення, що, розуміючи нашу аналітику, ворог теж робить свою, і намагається створити ефект певної несподіванки", – заявила Гуменюк.

Речниця Сил оборони півдня зауважила, що загарбники продовжують тримати в напрузі Сили оборони через те, що у ворога достатньо зброї, зокрема й далекобійної.

"У ворога достатньо зброї, зокрема далекобійної, але вона потребує певного часу на підготовку масованих атак, і не тільки масована атака зрештою може завдати суттєвої шкоди", – заявила вона.

Також за її словами, час від часу росіяни здійснюють точкові ракетні атаки, перевіряючи здатність сил протиповітряної оборони, їх розташування, переорієнтацію.

У ніч проти 13 лютого російські окупанти атакували Україну 23 дронами-камікадзе Shahed-136.

У Дніпрі частково закриють школи та евакуюють одну з лікарень через удар російських окупантів по теплоелектростанції в ніч проти 13 лютого.

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