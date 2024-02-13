Дніпро. Через удар по ТЕС евакуюють лікарню та закриють школи — утримати систему не вийде

Філатов заявив, що найближчим часом очікується похолодання, а комунальники не зможуть утримати систему

Борис Філатов (Фото: Дніпропетровська ОВА)

У Дніпрі частково закриють школи та евакуюють одну з лікарень через удар російських окупантів по теплоелектростанції в ніч проти 13 лютого. Про це повідомив міський голова Борис Філатов.

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За його словами, у лікарні зливають систему опалення та вивозять безліч паліативних пацієнтів.

Також закриваються школи.

"За прогнозами найближчим часом очікується похолодання, а утримати систему не вийде", – заявив Філатов.

У коментарях він уточнив, що йдеться про житловий масив Придніпровськ — там розташована Придніпровська ТЕС, по якій вже неодноразово били росіяни.

Раніше стало відомо, що внаслідок атаки на Дніпро одна із теплових електростанцій припинила виробництво електроенергії.

Російські окупанти масовано атакували Україну дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 10 лютого. Військові заявляли, що ворог запустив 31 безпілотник, Сили протиповітряної оборони збили 23 "шахеди".

У Харкові внаслідок прильотів по заправці почалася велика пожежа, горіли житлові будинки, загинули семеро людей, серед яких троє дітей.

У ніч на 12 лютого ЗСУ знищили 14 із 17 "шахедів" та одну авіаракету Х-59 окупантів.

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