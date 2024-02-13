Дніпро. Через удар по ТЕС евакуюють лікарню та закриють школи — утримати систему не вийде
У Дніпрі частково закриють школи та евакуюють одну з лікарень через удар російських окупантів по теплоелектростанції в ніч проти 13 лютого. Про це повідомив міський голова Борис Філатов.
За його словами, у лікарні зливають систему опалення та вивозять безліч паліативних пацієнтів.
Також закриваються школи.
"За прогнозами найближчим часом очікується похолодання, а утримати систему не вийде", – заявив Філатов.
У коментарях він уточнив, що йдеться про житловий масив Придніпровськ — там розташована Придніпровська ТЕС, по якій вже неодноразово били росіяни.
Раніше стало відомо, що внаслідок атаки на Дніпро одна із теплових електростанцій припинила виробництво електроенергії.
- Російські окупанти масовано атакували Україну дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 10 лютого. Військові заявляли, що ворог запустив 31 безпілотник, Сили протиповітряної оборони збили 23 "шахеди".
- У Харкові внаслідок прильотів по заправці почалася велика пожежа, горіли житлові будинки, загинули семеро людей, серед яких троє дітей.
- У ніч на 12 лютого ЗСУ знищили 14 із 17 "шахедів" та одну авіаракету Х-59 окупантів.
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