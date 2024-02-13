Днепр. Из-за удара по ТЭС эвакуируют больницу и закроют школы — удержать систему не выйдет

Филатов заявил, что в ближайшее время ожидается похолодание, а коммунальщики не смогут удержать систему

Борис Филатов (Фото: Днепропетровская ОВА)

В Днепре частично закроют школы и эвакуируют одну из больниц из-за удара российских оккупантов по теплоэлектростанции в ночь на 13 февраля. Об этом сообщил городской голова Борис Филатов.

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По его словам, в больнице сливают систему отопления и вывозят множество паллиативных пациентов.

Также закрываются школы.

"По прогнозам в ближайшее время ожидается похолодание, а удержать систему не получится", — заявил Филатов.