Днепр. Из-за удара по ТЭС эвакуируют больницу и закроют школы — удержать систему не выйдет
В Днепре частично закроют школы и эвакуируют одну из больниц из-за удара российских оккупантов по теплоэлектростанции в ночь на 13 февраля. Об этом сообщил городской голова Борис Филатов.
По его словам, в больнице сливают систему отопления и вывозят множество паллиативных пациентов.
Также закрываются школы.
"По прогнозам в ближайшее время ожидается похолодание, а удержать систему не получится", — заявил Филатов.
В комментариях он уточнил, что речь идет о жилом массиве Приднепровск — там расположена Приднепровская ТЭС, по которой уже неоднократно били россияне.
Ранее стало известно, что в результате атаки на Днепр одна из тепловых электростанций прекратила производство электроэнергии.
- Российские оккупанты массированно атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 10 февраля. Военные заявляли, что враг запустил 31 беспилотник, Силы противовоздушной обороны сбили 23 "шахеда".
- В Харькове в результате прилетов по заправке начался большой пожар, горели жилые дома, погибли семь человек, среди которых трое детей.
- В ночь на 12 февраля ВСУ уничтожили 14 из 17 "шахедов" и одну авиаракету Х-59 оккупантов.
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