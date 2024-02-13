Россия ударила "шахедами" по Днепру. В ДТЭК заявили, что одна из ТЭС прекратила работу

В результате налета беспилотников одна из тепловых электростанций прекратила производство электроэнергии

Мобильная огневая группа (Фото: ОП)

Российские оккупанты ударили дронами-камикадзе Shahed-136 по Днепру в ночь на 13 февраля, зафиксированы прилеты по энергетической инфраструктуре. Об этом сообщили в компании ДТЭК.

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Во время налета городской голова Борис Филатов написал, что враг целился по гражданской инфраструктуре.

По словам энергетиков, одна из тепловых электростанций прекратила производство электроэнергии.

Зафиксированы повреждения инфраструктуры, обошлось без пострадавших.

ДТЭК пишет о серьезных повреждениях оборудования предприятия.

Энергетики начали ликвидацию последствий атаки и восстановление работы работы.

Российские оккупанты массированно атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 10 февраля. Военные заявляли, что враг запустил 31 беспилотник, Силы противовоздушной обороны сбили 23 "шахеда".

В Харькове в результате прилетов по заправке начался большой пожар, горели жилые дома, погибли семь человек, среди которых трое детей.

В ночь на 12 февраля ВСУ уничтожили 14 из 17 "шахедов" и одну авиаракету Х-59 оккупантов.

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