Росія вдарила "шахедами" по Дніпру. У ДТЕК заявили, що одна із ТЕС припинила роботу

Мобільна вогнева група (Фото: ОП)

Російські окупанти вдарили дронами-камікадзе Shahed-136 по Дніпру в ніч проти 13 лютого, зафіксовано прильоти по енергетичній інфраструктурі. Про це повідомили у компанії ДТЕК.

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Під час нальоту міський голова Борис Філатов написав, що ворог цілився по цивільній інфраструктурі.

За словами енергетиків, одна із теплових електростанцій припинила виробництво електроенергії.

Зафіксовано пошкодження інфраструктури, що обійшлося без постраждалих.

ДТЕК пише про серйозні пошкодження обладнання підприємства.

Енергетики розпочали ліквідацію наслідків атаки та відновлення роботи.

Російські окупанти масовано атакували Україну дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 10 лютого. Військові заявляли, що ворог запустив 31 безпілотник, Сили протиповітряної оборони збили 23 "шахеди".

У Харкові внаслідок прильотів по заправці почалася велика пожежа, горіли житлові будинки, загинули семеро людей, серед яких троє дітей.

У ніч на 12 лютого ЗСУ знищили 14 із 17 "шахедів" та одну авіаракету Х-59 окупантів.

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