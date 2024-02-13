ВСУ: Россия запустила по Украине более 20 "шахедов". Зафиксировано семь прилетов

Силы противовоздушной обороны уничтожили 16 дронов-камикадзе Shahed-136 в ночь на 13 февраля

Дрон-камикадзе Shahed-136 (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 13 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе командования Воздушных сил.

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Военные заявляют, что всего враг запустил 23 беспилотника из районов Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае и мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

Работали зенитчики и мобильные огневые группы.

Силы противовоздушной обороны уничтожили 16 "шахедов" в Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях.

Ранее стало известно, что в результате атаки на Днепр одна из тепловых электростанций прекратила производство электроэнергии.

Российские оккупанты массированно атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 10 февраля. Военные заявляли, что враг запустил 31 беспилотник, Силы противовоздушной обороны сбили 23 "шахеда".

В Харькове в результате прилетов по заправке начался большой пожар, горели жилые дома, погибли семь человек, среди которых трое детей.

В ночь на 12 февраля ВСУ уничтожили 14 из 17 "шахедов" и одну авиаракету Х-59 оккупантов.

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