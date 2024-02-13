ЗСУ: Росія запустила по Україні понад 20 "шахедів". Зафіксовано сім прильотів

Сили протиповітряної оборони знищили 16 дронів-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 13 лютого

Дрон-камікадзе Shahed-136 (Фото: скриншот з відео)

Російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 13 лютого. Про це повідомили у пресслужбі командування Повітряних сил.

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Військові заявляють, що ворог запустив 23 безпілотники з районів Приморсько-Ахтарська в Краснодарському краї та мису Чауда у тимчасово окупованому Криму.

Працювали зенітники та мобільні вогневі групи.

Сили протиповітряної оборони знищили 16 "шахедів" у Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях.

Раніше стало відомо, що внаслідок атаки на Дніпро одна із теплових електростанцій припинила виробництво електроенергії.

Російські окупанти масовано атакували Україну дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 10 лютого. Військові заявляли, що ворог запустив 31 безпілотник, Сили протиповітряної оборони збили 23 "шахеди".

У Харкові внаслідок прильотів по заправці почалася велика пожежа, горіли житлові будинки, загинули семеро людей, серед яких троє дітей.

У ніч на 12 лютого ЗСУ знищили 14 із 17 "шахедів" та одну авіаракету Х-59 окупантів.

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