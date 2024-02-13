Гуменюк: Исключать массированный обстрел нельзя, но не обязательно 24 февраля

Пресс-секретарь Сил обороны юга отметила, что захватчики продолжают держать в напряжении Силы обороны из-за того, что имеют достаточно оружия

Наталья Гуменюк (Фото: ОК "Юг")

Пресс-секретарь оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк считает, что исключать массированный обстрел 24 февраля нельзя, однако, аналитика также свидетельствует о том, что не обязательно это будет привязано к конкретной дате. Об этом она заявила в эфире телемарафона.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Мы наблюдали за время полномасштабного вторжения, что понимая нашу аналитику, враг тоже делает свою, и пытается создать эффект определенной неожиданности", – заявила Гуменюк.

Пресс-секретарь Сил обороны юга отметила, что захватчики продолжают держать в напряжении Силы обороны из-за того, что у врага достаточно оружия, в том числе и дальнобойного.

"У врага достаточно оружия, в том числе дальнобойного, но оно требует определенного времени на подготовку массированных атак, и не только массированная атака в конце концов может нанести существенный вред", – заявила она.

Также по ее словам, время от времени россияне осуществляют точечные ракетные атаки, проверяя способность сил противовоздушной обороны, их расположение, переориентацию.

В ночь на 13 февраля российские оккупанты атаковали Украину 23 дронами-камикадзе Shahed-136.

В Днепре частично закроют школы и эвакуируют одну из больниц из-за удара российских оккупантов по теплоэлектростанции в ночь на 13 февраля.

Читайте также: Россия способна производить больше оружия, чем теряет. Так же и с людьми – союзники