ГУР кібератакувало один з найбільших провайдерів Сибіру: у нього мільйонні збитки – джерело

"Оріон Телеком" (Фото: ресурс окупантів)

Головне управління розвідки Міністерства оборони здійснило кібератаку проти одного з найбільших сибірських інтернет-провайдерів "Оріон Телеком". Про це LIGA.net повідомив співрозмовник в українській розвідці.

За його словами, російський провайдер отримав понад 66 млн рублів збитків, що за офіційним курсом становить $835 000.

Як розповів співрозмовник в ГУР, про це стало відомо із заяви до російської поліції, яку подав провайдер за результатами спецоперації української розвідки.

Атакований провайдер визнав факт витоку персональних даних користувачів внаслідок операції та власні збитки. У звʼязку з цим "Оріон Телеком" просить російську поліцію відкрити відповідну справу.

Окрім того, згідно з російськими законами, провайдеру також ймовірно доведеться виплатити чималий штраф за допущений витік даних – ще до 15 млн рублів (майже $190 000).

Співрозмовник нагадав, що кіберфахівці ГУР атакували інфраструктуру "Оріон Телеком" ще влітку в так званий День Росії, того дня робота провайдера була паралізована.

Зокрема, без зв’язку залишилося закрите місто, що спеціалізується на видобутку урану. "Оріон Телеком" там був єдиним провайдером. Того ж ранку місцеві пабліки Красноярська, Іркутська, Братська та Абакану рясніли скаргами невдоволених росіян, які повідомляли про відсутність інтернету та телебачення.

Співрозмовник наголосив, що мережі провайдера активно використовувалися російськими силовими структурами для здійснення агресії проти України.

Фахівці ГУР регулярно здійснюють кібератаки проти РФ. Зокрема, 25 вересня вони паралізували роботу російської платіжної системи та провайдера "ТрансТелеКом".

Раніше повідомлялося, що ГУР повторно зламало сервери росіян у тимчасово окупованому Криму. Серед отриманих документів – дані про депортацію дітей та листування щодо дефіциту пального.