Дані про викрадення дітей та нестачу пального: ГУР зламало сервери росіян у Криму – джерело

Кібератака ГУР (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Українська розвідка повторно зламала сервери російських окупантів у тимчасово окупованому Криму. Серед отриманих документів дані про депортацію дітей та листування щодо дефіциту пального, повідомив LIGA.net співрозмовник у воєнній розвідці.

Кіберфахівці Головного управління розвідки отримали повний доступ до усіх комп’ютерів та серверів маріонеток Кремля на півострові. Вдалося здобути понад 100 Тб розвідувальних даних.

Зокрема, велику кількість документів про незаконне переміщення українських дітей з тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Розвідники отримали анкетні дані дітей їх "опікунів" та місця проживання у тимчасово окупованому Криму та Росії.

Зібрана інформація передана правоохоронцям для розслідування воєнних злочинів щодо викрадення українських дітей.

Також співрозмовник повідомив, що вдалося отримати інформацію про так звану спеціальну військову операцію (так росіяни називають війну проти України. – Ред.). Зокрема, списки військових з персональними даними їх та родичів, списки ув'язнених та загиблих, рішення про виплати так званих гробових сім'ям вбитих окупантів, заяви з проханням виділити їм земельні ділянки на півострові.

Файли службового листування між так званими міністерствами окупантів та документи про їхні наради підтвердили факт дефіциту пально-мастильних матеріалів після ударів по російських нафтопереробних заводах.

Як повідомив співрозмовник у розвідці, це вже друге успішне проникнення на сервери росіян за останні місяці. Після попередньої операції до гауляйтера Криму Сергія Аксьонова та його підлеглих приїжджали представники ФСБ, щоб виявити "крота", але так і не змогли.

Фото документів: джерело ГУР

Фото документів: джерело ГУР

Фото документів: джерело ГУР

Фото документів: джерело ГУР

Фото документів: джерело ГУР