Файлы о депортации детей и нехватке топлива: ГУР сломало серверы России в Крыму – источник
Украинская разведка повторно взломала серверы российских оккупантов во временно оккупированном Крыму. Среди полученных документов данные о депортации детей и переписка о дефиците топлива, сообщил LIGA.net собеседник в военной разведке.
Киберспециалисты Главного управления разведки получили полный доступ ко всем компьютерам и серверам марионеток Кремля на полуострове. Удалось получить более 100 Тб разведывательных данных.
В частности, большое количество документов о незаконном перемещении украинских детей с временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Разведчики получили анкетные данные детей их "опекунов" и места проживания во временно оккупированном Крыму и России.
Собранная информация передана правоохранителям для расследования военных преступлений по похищению украинских детей.
Также собеседник сообщил, что удалось получить информацию о так называемой специальной военной операции (так россияне называют войну против Украины. – Ред.). В частности, списки военных с персональными данными их и родственников, списки заключенных и погибших, решения о выплатах так называемых гробовых семьям убитых оккупантов, заявления с просьбой выделить им земельные участки на полуострове.
Файлы служебной переписки между так называемыми министерствами оккупантов и документы об их совещаниях подтвердили факт дефицита горюче-смазочных материалов после ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.
Как сообщил собеседник в разведке, это уже второе успешное проникновение на серверы россиян за последние месяцы. После предыдущей операции к гауляйтеру Крыма Сергею Аксенову и его подчиненным приезжали представители ФСБ, чтобы выявить "крота", но так и не смогли.
- 25 июля собеседник LIGA.net в разведке сообщил, что ГУР уничтожило все данные на "правительственных" серверах оккупантов в Крыму.
- 30 июля в результате кибератаки ГУР на Крым были найдены документы, подтверждающие похищение детей из Украины.
- 16 сентября стало известно, что США обнаружили 150 новых мест, где Россия проводила "военную подготовку" детей из Украины.
Комментарии (0)