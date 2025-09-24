Файлы о депортации детей и нехватке топлива: ГУР сломало серверы России в Крыму – источник

Кибератака ГУР (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Украинская разведка повторно взломала серверы российских оккупантов во временно оккупированном Крыму. Среди полученных документов данные о депортации детей и переписка о дефиците топлива, сообщил LIGA.net собеседник в военной разведке.

Киберспециалисты Главного управления разведки получили полный доступ ко всем компьютерам и серверам марионеток Кремля на полуострове. Удалось получить более 100 Тб разведывательных данных.

В частности, большое количество документов о незаконном перемещении украинских детей с временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Разведчики получили анкетные данные детей их "опекунов" и места проживания во временно оккупированном Крыму и России.

Собранная информация передана правоохранителям для расследования военных преступлений по похищению украинских детей.

Также собеседник сообщил, что удалось получить информацию о так называемой специальной военной операции (так россияне называют войну против Украины. – Ред.). В частности, списки военных с персональными данными их и родственников, списки заключенных и погибших, решения о выплатах так называемых гробовых семьям убитых оккупантов, заявления с просьбой выделить им земельные участки на полуострове.

Файлы служебной переписки между так называемыми министерствами оккупантов и документы об их совещаниях подтвердили факт дефицита горюче-смазочных материалов после ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Как сообщил собеседник в разведке, это уже второе успешное проникновение на серверы россиян за последние месяцы. После предыдущей операции к гауляйтеру Крыма Сергею Аксенову и его подчиненным приезжали представители ФСБ, чтобы выявить "крота", но так и не смогли.

Фото документов: источник ГУР

Фото документов: источник ГУР

Фото документов: источник ГУР

Фото документов: источник ГУР

Фото документов: источник ГУР