Кіберфахівці ГУР паралізували роботу російської платіжної системи та провайдера – джерело

Збитки від кібератаки української розвідки, проведеної проти окупантів 24-25 вересня, становлять близько $30 млн

Боєць ГУР (Ілюстративне фото: пресслужба ГУР)

Фахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони здійснили масштабну кібератаку на цифрову інфраструктуру російської платіжної системи "СПБ" та провайдера "ТрансТелеКом". Про це LIGA.net повідомив співрозмовник в українській розвідці.

За його словами, операцію здійснили 24-25 вересня. В результаті атаки роботу вказаних ресурсів було частково паралізовано.

Серед основних наслідків:

→ громадяни Росії не могли здійснювати перекази між банками, оплачувати товари та послуги;

→ була недоступна онлайн-оплата на автозаправних станціях;

→ неможливо було оплатити проїзд у громадському транспорті за QR-кодом;

→ сталася низка інших незручностей у користуванні онлайн-послугами для громадян РФ (відсутність інтернет-підключення та інтерактивного телебачення).

Співрозмовник зазначив, що орієнтовні економічні збитки в результаті проведеної атаки становлять до $30 млн.

ДОПОВНЕНО О 11:50. Ще один співрозмовник в розвідці уточнив LIGA.net, що платіжна система "СПБ" активно використовується для переказів коштів на російські "благодійні та волонтерські організації", що підтримують війну РФ проти України.

Він додав, що у соцмережах Єкатеринбурга з’явилися масові скарги на неможливість онлайн-оплати за проїзд у міському транспорті та розрахунків на АЗС.

Кібератака також залишила без інтернету та інтерактивного телебачення сотні тисяч абонентів локальних провайдерів у багатьох регіонах РФ.

