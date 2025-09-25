Кіберфахівці ГУР паралізували роботу російської платіжної системи та провайдера – джерело

Кіберфахівці ГУР паралізували роботу російської платіжної системи та провайдера – джерелодоповнено
Фахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони здійснили масштабну кібератаку на цифрову інфраструктуру російської платіжної системи "СПБ" та провайдера "ТрансТелеКом". Про це LIGA.net повідомив співрозмовник в українській розвідці.
За його словами, операцію здійснили 24-25 вересня. В результаті атаки роботу вказаних ресурсів було частково паралізовано.
Серед основних наслідків:
→ громадяни Росії не могли здійснювати перекази між банками, оплачувати товари та послуги;
→ була недоступна онлайн-оплата на автозаправних станціях;
→ неможливо було оплатити проїзд у громадському транспорті за QR-кодом;
→ сталася низка інших незручностей у користуванні онлайн-послугами для громадян РФ (відсутність інтернет-підключення та інтерактивного телебачення).
Співрозмовник зазначив, що орієнтовні економічні збитки в результаті проведеної атаки становлять до $30 млн.
ДОПОВНЕНО О 11:50. Ще один співрозмовник в розвідці уточнив LIGA.net, що платіжна система "СПБ" активно використовується для переказів коштів на російські "благодійні та волонтерські організації", що підтримують війну РФ проти України.
Він додав, що у соцмережах Єкатеринбурга з’явилися масові скарги на неможливість онлайн-оплати за проїзд у міському транспорті та розрахунків на АЗС.
Кібератака також залишила без інтернету та інтерактивного телебачення сотні тисяч абонентів локальних провайдерів у багатьох регіонах РФ.
- 24 вересня повідомлялося, що ГУР повторно зламало сервери росіян у тимчасово окупованому Криму. Серед отриманих документів – дані про депортацію дітей та листування щодо дефіциту пального.
- Раніше, у липні, в результаті кібератаки ГУР на Крим було знайдено документи, які підтверджують викрадення дітей з України.
Коментарі (0)