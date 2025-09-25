Специалисты ГУР парализовали работу российской платежной системы и провайдера – источник
Специалисты Главного управления разведки Министерства обороны осуществили масштабную кибератаку на цифровую инфраструктуру российской платежной системы "СПБ" и провайдера "ТрансТелеКом". Об этом LIGA.net сообщил собеседник в украинской разведке.
По его словам, операцию осуществили 24-25 сентября. В результате атаки работа указанных ресурсов была частично парализована.
Среди основных последствий:
→ граждане России не могли осуществлять переводы между банками, оплачивать товары и услуги;
→ была недоступна онлайн-оплата на автозаправочных станциях;
→ невозможно было оплатить проезд в общественном транспорте по QR-коду;
→ произошел ряд других неудобств в пользовании онлайн-услугами для граждан РФ (отсутствие интернет-подключения и интерактивного телевидения).
Собеседник отметил, что ориентировочные экономические убытки в результате проведенной атаки составляют до $30 млн.
- 24 сентября сообщалось, что ГУР повторно взломало серверы россиян во временно оккупированном Крыму. Среди полученных документов – данные о депортации детей и переписка о дефиците топлива.
- Ранее, в июле, в результате кибератаки ГУР на Крым были найдены документы, подтверждающие похищение детей из Украины.
