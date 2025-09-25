Специалисты ГУР парализовали работу российской платежной системы и провайдера – источник

Убытки от кибератаки украинской разведки, проведенной против оккупантов 24-25 сентября, составили около $30 млн

Боец ГУР (Иллюстративное фото: пресс-служба ГУР)

Специалисты Главного управления разведки Министерства обороны осуществили масштабную кибератаку на цифровую инфраструктуру российской платежной системы "СПБ" и провайдера "ТрансТелеКом". Об этом LIGA.net сообщил собеседник в украинской разведке.

По его словам, операцию осуществили 24-25 сентября. В результате атаки работа указанных ресурсов была частично парализована.

Среди основных последствий:

→ граждане России не могли осуществлять переводы между банками, оплачивать товары и услуги;

→ была недоступна онлайн-оплата на автозаправочных станциях;

→ невозможно было оплатить проезд в общественном транспорте по QR-коду;

→ произошел ряд других неудобств в пользовании онлайн-услугами для граждан РФ (отсутствие интернет-подключения и интерактивного телевидения).

Собеседник отметил, что ориентировочные экономические убытки в результате проведенной атаки составляют до $30 млн.

