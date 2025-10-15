ГУР кибератаковало один из крупнейших провайдеров Сибири: у него убытки – источник

"Орион Телеком" (Фото: ресурс оккупантов)

Главное управление разведки Министерства обороны осуществило кибератаку против одного из крупнейших сибирских интернет-провайдеров "Орион Телеком". Об этом LIGA.net сообщил собеседник в украинской разведке.

По его словам, российский провайдер получил более 66 млн рублей убытков, что по официальному курсу составляет $835 000.

Как рассказал собеседник в ГУР, об этом стало известно из заявления в российскую полицию, которое подал провайдер по результатам спецоперации украинской разведки.

Атакованный провайдер признал факт утечки персональных данных пользователей в результате операции и собственные убытки. В связи с этим "Орион Телеком" просит российскую полицию открыть соответствующее дело.

Кроме того, согласно российским законам, провайдеру также вероятно придется выплатить немалый штраф за допущенную утечку данных – еще до 15 млн рублей (почти $190 000).

Собеседник напомнил, что киберспециалисты ГУР атаковали инфраструктуру "Орион Телеком" еще летом в так называемый День России, в тот день работа провайдера была парализована.

В частности, без связи остался закрытый город, специализирующийся на добыче урана. "Орион Телеком" там был единственным провайдером. В то же утро местные паблики Красноярска, Иркутска, Братска и Абакана пестрели жалобами недовольных россиян, которые сообщали об отсутствии интернета и телевидения.

Собеседник подчеркнул, что сети провайдера активно использовались российскими силовыми структурами для осуществления агрессии против Украины.

Специалисты ГУР регулярно совершают кибератаки против РФ. В частности, 25 сентября они парализовали работу российской платежной системы и провайдера "ТрансТелеКом".

Ранее сообщалось, что ГУР повторно взломало серверы россиян во временно оккупированном Крыму. Среди полученных документов – данные о депортации детей и переписка о дефиците топлива.