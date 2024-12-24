ГУР: Мешканка Бєлгородській області поскаржилася на паршивий сон через атаки на окупантів

За словами росіянки, дрони атакували склади з боєприпасами, а також підстанцію, де були солдати РФ

Воїн ГУР (Фото: t.me/DIUkraine)

Росіянка у Бєлгородській області поскаржилася на "паршивий" сон через вибухи на військових об’єктах. Про це свідчить перехоплення розмов від Головного управлянні розвідки.

У перехопленій розмові жителька регіону поскаржилася, що стала погано спати через атаки на військові об'єкти у Бєлгородській області. За її словами, дрон нібито впав на підстанцію, через що частина населеного пункту залишилася без світла.

Жінка зазначила, що "там сидять вояки".

Також росіянка поскаржилася, що було чутно вибухи через влучання по складах окупантів в районі Грайворона Бєлгородської області.

"Боєприпаси взриваються. Вот і всьо. Попали туди, де склад... Ну так же не спала всю ніч, як і кожний", – розповіла вона в телефонній розмові.

В ГУР зазначили, що за кожен воєнний злочин, скоєний проти українського народу, буде належна відплата.