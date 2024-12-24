ГУР: Жительница Белгородской области пожаловалась на паршивый сон из-за атак на оккупантов
Россиянка в Белгородской области пожаловалась на "паршивый" сон из-за взрывов на военных объектах. Об этом свидетельствует перехват разговоров от Главного управления разведки.
В перехваченном разговоре жительница региона пожаловалась, что стала плохо спать из-за атак на военные объекты в Белгородской области. По ее словам, дрон якобы упал на подстанцию, из-за чего часть населенного пункта осталась без света.
Женщина отметила, что "там сидят вояки".
Также россиянка пожаловалась, что были слышны взрывы из-за попадания по складам оккупантов в районе Грайворона Белгородской области.
"Боеприпасы взрываются. Вот и все. Попали туда, где склад… Ну, так же не спала всю ночь, как и каждый", – рассказала она в телефонном разговоре.
В ГУР отметили, что за каждое военное преступление, совершенное против украинского народа, будет должное возмездие.
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