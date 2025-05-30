ГУР показало, як Сили оборони збили новітній російський дрон. Ймовірно, "Дань-М" – відео

Безпілотник було збито з мобільного зенітно-ракетного комплексу, розробленого фахівцями ГУР

Безпілотник Дань-М (Фото: ресурси російської воєнної пропаганди)

Сили оборони збили російський новітній реактивний безпілотник над Чорним морем, використовуючи ракетний комплекс, розроблений фахівцями Головного управління розвідки. Про це йдеться у дописі ГУР у Telegram.

Розвідники зазначили, що подія сталася у ніч проти 29 травня під час відбиття російської дронової атаки на Одеську область.

Попередньо відомо, що Сили оборони збили новітній реактивний безпілотник армії країни-агресора "Дань-М". Для цього було успішно застосовано мобільний зенітно-ракетний комплекс, оснащений ракетами Р-73, розроблений фахівцями ГУР за підтримки іноземних союзників.

Після знищення російський дрон упав в Чорне море.

Про те, що Росія застосувала проти України новітній безпілотник "Дань-М", стало відомо 29 травня від очільника ГО "Центр радіотехнологій". За його словами, БпЛА "Дань-М" створені як реактивна мішень для тренування та перевірки протиповітряної оборони. Росія перетворила цей тип дронів на ударні.

Час польоту "Дань-М" становить 25-40 хвилин, він розвиває швидкість 400-750 км/год і може літати на висоті до дев'яти км.