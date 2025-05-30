ГУР показало, как Силы обороны сбили новый российский дрон. Вероятно, "Дань-М" – видео

Беспилотник был сбит с мобильного зенитно-ракетного комплекса, разработанного специалистами ГУР

Беспилотник Дань-М (Фото: ресурсы российской военной пропаганды)

Силы обороны сбили российский реактивный беспилотник над Черным морем, используя ракетный комплекс, разработанный специалистами Главного управления разведки. Об этом говорится в сообщении ГУР в Telegram.

Разведчики отметили, что событие произошло в ночь на 29 мая во время отражения российской дроновой атаки на Одесскую область.

Предварительно известно, что Силы обороны сбили новейший реактивный беспилотник армии страны-агрессора "Дань-М". Для этого был успешно применен мобильный зенитно-ракетный комплекс, оснащенный ракетами Р-73, разработанный специалистами ГУР при поддержке иностранных союзников.

После уничтожения российский дрон упал в Черное море.

О том, что Россия применила против Украины новейший беспилотник "Дань-М", стало известно 29 мая от руководителя ОО "Центр радиотехнологий".

Время полета "Дань-М" составляет 25-40 минут, он развивает скорость 400-750 км/ч и может летать на высоте до девяти км.