ГУР показало, как Силы обороны сбили новый российский дрон. Вероятно, "Дань-М" – видео
Беспилотник Дань-М (Фото: ресурсы российской военной пропаганды)

Силы обороны сбили российский реактивный беспилотник над Черным морем, используя ракетный комплекс, разработанный специалистами Главного управления разведки. Об этом говорится в сообщении ГУР в Telegram.

Разведчики отметили, что событие произошло в ночь на 29 мая во время отражения российской дроновой атаки на Одесскую область.

Предварительно известно, что Силы обороны сбили новейший реактивный беспилотник армии страны-агрессора "Дань-М". Для этого был успешно применен мобильный зенитно-ракетный комплекс, оснащенный ракетами Р-73, разработанный специалистами ГУР при поддержке иностранных союзников.

После уничтожения российский дрон упал в Черное море.

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