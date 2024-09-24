Ідентифіковано росіян, які катували військових ЗСУ під час другого наступу на Харківщину
Правоохоронці ідентифікували двох російських окупантів, які знущалися з українських військовополонених під час наступу на Харківську область у травні 2024 року. Про це повідомили Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора.
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Росіянам оголошено про підозру в жорстокому поводженні з військовополоненими, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.
На початку червня цього року під час моніторингу соцмереж правоохоронці виявили відео, на якому російські військові знущаються з українських військовополонених.
Правоохоронці провели комплекс слідчих дій, встановили місце та час скоєння злочину, а також ідентифікували двох російських військових, які знущалися з українських захисників.
Підозрювані – командир 3 стрілецької роти 153 танкового полку 47 танкової дивізії 1 танкової армії Збройних сил РФ Олексій (Барс) Кіпрін та його підлеглий – старший стрілець 2 взводу 3 стрілецької роти вищезазначеного військового з’єднання Олексій (Кнавон) Кучманов. Їхній військовий підрозділ входить до угруповання військ, яке брало участь у спробі повторного вторгнення на територію Харківської області у травні 2024 року.
За даними слідства, наприкінці травня поблизу села Стариця Чугуївського району окупанти взяли в полон чотирьох українських військових. Вони закрили їм очі, звʼязали руки та здійснювали "конвоювання". Водночас підозрювані били українських захисників ногами по всьому тілу, імітували страту шляхом пострілу з автоматичної зброї та застосували психологічний тиск.
Весь процес вчинення злочину командир фільмував на телефон, а після — виклав у мережу. Також є інформація про його багаторічну службу у так званій міліції терористичної ЛНР.
Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваних у розшук.
- 2 травня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про черговий випадок знущання росіян з українських військовополонених.
- Прокуратура розпочала провадження за фактом жорстокого поводження з українськими військовополоненими. Правоохоронці встановили, що відео було знято на Харківському напрямку.
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