Ідентифіковано росіян, які катували військових ЗСУ під час другого наступу на Харківщину

Окупантам оголошено про підозру, вирішується питання щодо оголошення їх у розшук

Російські загарбники (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Правоохоронці ідентифікували двох російських окупантів, які знущалися з українських військовополонених під час наступу на Харківську область у травні 2024 року. Про це повідомили Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора.

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Росіянам оголошено про підозру в жорстокому поводженні з військовополоненими, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

На початку червня цього року під час моніторингу соцмереж правоохоронці виявили відео, на якому російські військові знущаються з українських військовополонених.

Правоохоронці провели комплекс слідчих дій, встановили місце та час скоєння злочину, а також ідентифікували двох російських військових, які знущалися з українських захисників.

Підозрювані – командир 3 стрілецької роти 153 танкового полку 47 танкової дивізії 1 танкової армії Збройних сил РФ Олексій (Барс) Кіпрін та його підлеглий – старший стрілець 2 взводу 3 стрілецької роти вищезазначеного військового з’єднання Олексій (Кнавон) Кучманов. Їхній військовий підрозділ входить до угруповання військ, яке брало участь у спробі повторного вторгнення на територію Харківської області у травні 2024 року.

За даними слідства, наприкінці травня поблизу села Стариця Чугуївського району окупанти взяли в полон чотирьох українських військових. Вони закрили їм очі, звʼязали руки та здійснювали "конвоювання". Водночас підозрювані били українських захисників ногами по всьому тілу, імітували страту шляхом пострілу з автоматичної зброї та застосували психологічний тиск.

Весь процес вчинення злочину командир фільмував на телефон, а після — виклав у мережу. Також є інформація про його багаторічну службу у так званій міліції терористичної ЛНР.

Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваних у розшук.

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Фото: ОГП

2 травня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про черговий випадок знущання росіян з українських військовополонених.

Прокуратура розпочала провадження за фактом жорстокого поводження з українськими військовополоненими. Правоохоронці встановили, що відео було знято на Харківському напрямку.

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