Идентифицированы россияне, которые пытали военных ВСУ во время наступления под Харьковом

Оккупантам объявлено о подозрении, решается вопрос об объявлении их в розыск

Российские захватчики (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

Правоохранители идентифицировали двух российских оккупантов, которые издевались над украинскими военнопленными во время наступления на Харьковскую область в мае 2024 года. Об этом сообщили Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора.

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Россиянам объявлено о подозрении в жестоком обращении с военнопленными, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

В начале июня этого года во время мониторинга соцсетей правоохранители обнаружили видео, на котором российские военные издеваются над украинскими военнопленными.

Правоохранители провели комплекс следственных действий, установили место и время совершения преступления, а также идентифицировали двух российских военных, издевавшихся над украинскими защитниками.

Подозреваемые – командир 3-й стрелковой роты 153-го танкового полка 47-й танковой дивизии 1-й танковой армии Вооруженных сил РФ Алексей Киприн (Барс) и его подчиненный – старший стрелок 2-го взвода 3-й стрелковой военной роты данного соединения Алексей Кучманов (Кнавон). Их военное подразделение входит в группировку войск, которая участвовала в попытке повторного вторжения на территорию Харьковской области в мае 2024 года.

По данным следствия, в конце мая вблизи села Старица Чугуевского района оккупанты взяли в плен четырех украинских военных. Они закрыли им глаза, связали руки и совершали "конвоирование". При этом подозреваемые избивали украинских защитников ногами по всему телу, имитировали казнь путем выстрела из автоматического оружия и применили психологическое давление.

Весь процесс совершения преступления командир снимал на видео, а после — выложил в сеть. Также есть информация о его многолетней службе в так называемой милиции террористической ЛНР.

Решается вопрос об объявлении подозреваемых в розыск.

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Фото: ОГП

2 мая уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил об очередном случае издевательств россиян над украинскими военнопленными.

Прокуратура начала производство по факту жестокого обращения с украинскими военнопленными. Правоохранители установили, что видео было снято на Харьковском направлении.

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