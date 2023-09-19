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Індія розуміє боротьбу України на рівні народу, від влади хотілося б більшого — посол Києва

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19.09.2023, 11:20
Індія розуміє боротьбу України на рівні народу, від влади хотілося б більшого — посол Києва - Фото
Олександр Поліщук (Фото: скриншот з відео)

Посол України в Індії Олександр Поліщук заявив, що Київ хотів би більшого засудження російської агресії з боку Нью-Делі. Про це він повідомив в інтерв'ю Голосу Америки.

За його словами, під час спілкування з індійськими колегами стало зрозуміло, що є підтримка та розуміння України.

"Я зустрічаюся з простими людьми, і коли вони дізнаються, що я з України, вони всі говорять, слухайте, ми просто вражені, як могла одна країна вчинити таку агресію проти України", – сказав Поліщук.

Він зазначив, що Індія теж має проблеми з сусідами (Пакистан і Китай), а тому становище України для неї зрозуміле.

"Для них не виникає питання, хто має рацію, а хто винен, тому що вони чітко усвідомлюють, що це російська агресія. Водночас на політичному рівні ми хотіли б більш акцентовано спостерігати засудження з боку Індії", — заявив дипломат.

Український представник наголосив, що індійські медіа широко висвітлюють війну РФ проти України, а тому народ Індії розуміє та відчуває те, що відбувається.

  • 9 вересня 2023 року клуб G20 ухвалив спільну декларацію на саміті в Індії: у ній є заклик до дотримання принципів міжнародного права, зокрема територіальної цілісності та суверенітету країн, також наголошується на неприпустимості використання ядерної зброї.
  • Україна заявила, що з таким комюніке клубу "нічим пишатися": МЗС показало свою версію декларації, яка відображала б реалії.
  • У декларації G20 в Індонезії в листопаді 2022-го йшлося про агресію РФ проти України. На цей раз нічого такого в документі немає.

Читайте також: Financial Times: Компромісна по Україні заява G20 змусить деякі країни тиснути на Росію

Дмитро Гриниченко
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війнапереговориІндіяОлександр Поліщук
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